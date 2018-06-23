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TİM`de başkanlık yarışı kızıştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görev süresi bu yıl sona eriyor

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:04
TİM`de başkanlık yarışı kızıştı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin erkene alınması nedeniyle, TİM'in daha önce 24 Haziran’da yapılması planlanan genel kurulu, 30  Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel kurulda Türkiye'nin gözde kurumunun yeni başkanı seçilecek. Başkanlık yarışı için Tahsin Öztiryaki, İsmail Gülle ve Oğuz Satıcı adaylıklarını ilan etti.

Tahsin Öztiryaki, halihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam  ederken, Oğuz Satıcı 2001-2008'de TİM başkanlığı yapmıştı. Adaylardan İsmail Gülle ise 2003-2018'de İstanbul Tekstil ve  Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürdü. Gülle, şu an Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor.
AA

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