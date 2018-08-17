TİM’den ihracatçılara tam destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) dövizdeki spekülatif yükselişin ihracatı olumsuz etkilememesi için harekete geçti. Bu kapsamda TİM, İhracatçı Birlikleri ile koordineli bir şekilde elindeki yedek akçeleri ve Türkiye Tanıtım Grubu kaynaklarının bir kısmını ihracatçı firmalara kullandırmak üzere Türk Eximbank ile protokol imzaladı. TİM, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank arasında kaynak kullanımına ilişkin protokol, Ankara’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan nezaretinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından imzalandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve iş dünyasını ana gündeminin döviz kurundaki hareketlilik ve ticaret savaşları olduğunu söyledi. Gülle, “Yükselen döviz kurları nedeniyle ihracatçılarımızın zor duruma düşmesini istemedik. ‘Gün birlik olma günüdür’ dedik. İhracatçı Birliklerimiz ile koordineli bir şekilde, yedek akçelerimizin ve Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının bir kısmını, Eximbank’a kullandırma kararı aldık. Bu sayede verdiğimiz fonlar, ihracatçılarımıza 10 kat olarak geri dönecek.”

ABD’nin yaptırımları karşılıksız kalmadı

İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Türkiye olarak, ABD’nin aldığı tedbirlere, uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımızla ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi. Farklı bakanlıklarca alınan ek tedbirler sayesinde mali piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte gördüklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti: “En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere de oturacaktır. Her zaman küresel ekonomik iş birliğini destekleyen bir ülke olduk ancak ne yazık ki ABD ticaret savaşlarını başlatarak, küresel ekonomik iş birliği nosyonuna zarar verecek tek taraflı adımlar atmaktadır.” Pekcan, Türkiye’deki ihracatın neredeyse yüzde 45’inin Eximbank tarafından finanse edildiğini söyledi. EKONOMİ SERVİSİ