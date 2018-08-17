Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
228.927
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6842
EURO
6.8881

TİM’den ihracatçılara tam destek

​​​​​​​Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Tanıtım Grubu, elindeki kaynaklarının bir kısmını ihracatçı firmalara kullandırmak üzere Türk Eximbank ile protokol imzaladı

17 Ağustos 2018 Cuma 17:05
TİM’den ihracatçılara tam destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) dövizdeki spekülatif yükselişin ihracatı olumsuz etkilememesi için harekete geçti. Bu kapsamda TİM, İhracatçı Birlikleri ile koordineli bir şekilde elindeki yedek akçeleri ve Türkiye Tanıtım Grubu kaynaklarının bir kısmını ihracatçı firmalara kullandırmak üzere Türk Eximbank ile protokol imzaladı. TİM, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank arasında kaynak kullanımına ilişkin protokol, Ankara’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan nezaretinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından imzalandı. TİM Başkanı İsmail Gülle, imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve iş dünyasını ana gündeminin döviz kurundaki hareketlilik ve ticaret savaşları olduğunu söyledi. Gülle, “Yükselen döviz kurları nedeniyle ihracatçılarımızın zor duruma düşmesini istemedik. ‘Gün birlik olma günüdür’ dedik. İhracatçı Birliklerimiz ile koordineli bir şekilde, yedek akçelerimizin ve Türkiye Tanıtım Grubu fonlarının bir kısmını, Eximbank’a kullandırma kararı aldık. Bu sayede verdiğimiz fonlar, ihracatçılarımıza 10 kat olarak geri dönecek.”

ABD’nin yaptırımları karşılıksız kalmadı

İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Türkiye olarak, ABD’nin aldığı tedbirlere, uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımızla ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi. Farklı bakanlıklarca alınan ek tedbirler sayesinde mali piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini hep birlikte gördüklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti: “En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere de oturacaktır. Her zaman küresel ekonomik iş birliğini destekleyen bir ülke olduk ancak ne yazık ki ABD ticaret savaşlarını başlatarak, küresel ekonomik iş birliği nosyonuna zarar verecek tek taraflı adımlar atmaktadır.” Pekcan, Türkiye’deki ihracatın neredeyse yüzde 45’inin Eximbank tarafından finanse edildiğini söyledi. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobius’tan yatırım fırsatı vurgusu
Mobius’tan yatırım fırsatı vurgusu
Reel sektöre teminat kalkanı
Reel sektöre teminat kalkanı
Taşköprü sarımsağı fiyatları üreticiyi memnun etti
Taşköprü sarımsağı fiyatları üreticiyi memnun etti
Türkiye’nin döviz açığı 403 milyar dolara geriledi
Türkiye’nin döviz açığı 403 milyar dolara geriledi
İnşaat malzemeleri üreticileri sıkıntıda
İnşaat malzemeleri üreticileri sıkıntıda
İş dünyası iç piyasada dövizle ticarete karşı
İş dünyası iç piyasada dövizle ticarete karşı
Türk Telekom ve Vestel güçlerini birleştirdi
Türk Telekom ve Vestel güçlerini birleştirdi
Lüks markaların müşterisi Çinliler
Lüks markaların müşterisi Çinliler
Akaryakıt fiyatları zamlandı
Akaryakıt fiyatları zamlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim