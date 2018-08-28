TL'de değer kaybı devam etti

Türk Lirası’nın ABD Doları ve euro karşısında düşüşü bayram tatili sonrasında da devam etti. Türk Lirası dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. 20 Ağustos Pazartesi günü başlayan bayram tatili öncesinde 6 Türk Lirası’nın üzerinde seyreden dolar, bugün piyasalar açılırken 6 liranın altına düştü. Ancak ilerleyen saatlerde tekrar 6 liranın üzerine çıkan bir ara 6,28'e kadar yükseldi.

Kapanış saatlerinde ise 6,14 liradan işlem gördü. Türk Lirası dolar karşısında bir ay içinde yaklaşık yüzde 22, bu yılın başından beri de yüzde 40 değer kaybetti. Türk Lirası karşısında euronun da artışı sürdü. Tatil öncesinde 7 liradan işlem gören euro, bu sabah saatlerinde piyasalar açıldığında 7 liranın altına düştü. Ancak gün içinde yükselişini sürdüren euro, öğle saatlerinde 7,30 liraya tırmandı.

Ardından tekrar düşüşe geçen euro akşam saatlerinde yaklaşık 7,17 liradan işlem gördü. Yaz tatilinin sona ermesi ile gelecek haftadan itibaren Avrupa piyasalarında hareketliliğin artacağı ve bunun da Türk Lirası açısından belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Ekonomi uzmanları, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin önüne geçilmesi ve enflasyonun yüzde 16 civarında tutulabilmesi için faiz oranlarının artırılması gerektiğini ifade ediyor.

HABER MERKEZİ