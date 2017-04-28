TMB: Sıra artık ekonomiye gelmeli

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle izlenen yeni ekonomik ve sektörel analizini yayımladı. “Sıra Artık Ekonomiye Gelmeli” başlıklı Nisan 2017 analizinde, uzun süredir siyasetin hakim olduğu gündemin, hızla ekonomiye dönmesi gerektiği vurgulandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın “Bundan sonra gündemin bir numaralı maddesi ekonomi olacak” sözlerine atıf yapılan TMB raporunda, “Hem yabancı, hem de yerli sermayenin yatırımlarda frene bastığı, belirsizliklerin böylesi yüksek olduğu bir dönemde, ülkenin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini iyileştirmek, ekonomideki ivme kaybını telafi etmek üzere atılacak etkin adımlar hayati önem taşımaktadır” tespiti yapıldı.

Nisan 2017 Analizinde, "Canlanma sinyalleri veren küresel ekonominin önündeki en büyük risk unsurunun küresel siyaset olduğu belirtilmektedir. Uzun süreli durgunluk döneminin ardından, küresel ekonominin yeniden normal bir büyüme ve enflasyon trendine yerleşmesi en olası senaryo olarak değerlendirilmekte olsa da, birçok farklı jeopolitik risk unsurunun yakından takip edildiği bir sürece girilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Yurtdışı müteahhitlik sektöründe, 2017 yılının ilk çeyreği itibariyle 2016 yılına kıyasla bir miktar iyileşme sağlandığı kaydedilen analizde, “Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde yurtdışında 1.1 milyar ABD Doları değerinde 17 yeni proje, 2017 yılının ilk çeyreğinde ise 2.9 milyar ABD Doları tutarında 28 yeni proje üstlenilmiştir” denildi.

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL