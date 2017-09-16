'TMO bütün fındıkları alacak'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları söyledi: "Biz Giresun'da fiyatlarımızı açıkladık, bu kadar rekolte yükselmesine rağmen üreticiyi mutlaka fırsatçıların eline bırakmayacağımızı söyledik ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ne olursa olsun bütün üreticilerin elinde kalan malları alacağını bildirdik ama buna rağmen hala üretici arkadaşlarımızı böyle galeyana getirerek, onların elinden malı kaparak almaya çalışan arkadaşlarımız var. Maalesef, bunu üzülerek görüyorum. Fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Şimdi çürük oranını yüzde 3'ten 5'e çıkardık. O zaman çatlak oranı da 2'ydi onu 5'e çıkardık, şimdi 7'ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gündü şimdi bir haftaya indirdik. Üreticilerimizden istirhamım lütfen hiç paniğe gerek yok, biz bütün malları alacağız, bir hafta içinde paralarını ödeyeceğiz. Şu ana kadar 40 milyonluk mal almışız, salı günü bütün ödemelerini yapacağız, fırsatçılara hiç meydan bırakmayacağız."

HABER MERKEZİ