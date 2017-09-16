Yazarlar GÜNDEM SPOR OTOMOTİV DÜNYA EKONOMİ TOPLUM YAŞAM SAĞLIK DİN BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR ARŞİV
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064

'TMO bütün fındıkları alacak'

Çeşitli temaslar için geldiği Kayseri'de fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Üreticilerimizden istirhamım lütfen hiç paniğe gerek yok, biz bütün malları (fındık) alacağız, bir hafta içinde paralarını ödeyeceğiz" dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 14:20
1 Okunma
'TMO bütün fındıkları alacak'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları söyledi: "Biz Giresun'da fiyatlarımızı açıkladık, bu kadar rekolte yükselmesine rağmen üreticiyi mutlaka fırsatçıların eline bırakmayacağımızı söyledik ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ne olursa olsun bütün üreticilerin elinde kalan malları alacağını bildirdik ama buna rağmen hala üretici arkadaşlarımızı böyle galeyana getirerek, onların elinden malı kaparak almaya çalışan arkadaşlarımız var. Maalesef, bunu üzülerek görüyorum. Fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Şimdi çürük oranını yüzde 3'ten 5'e çıkardık. O zaman çatlak oranı da 2'ydi onu 5'e çıkardık, şimdi 7'ye çıkardık. Ödeme süresi 15 gündü şimdi bir haftaya indirdik. Üreticilerimizden istirhamım lütfen hiç paniğe gerek yok, biz bütün malları alacağız, bir hafta içinde paralarını ödeyeceğiz. Şu ana kadar 40 milyonluk mal almışız, salı günü bütün ödemelerini yapacağız, fırsatçılara hiç meydan bırakmayacağız."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaFındıkKaradenizTMO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patates üreticisi para kazanamıyor
Patates üreticisi para kazanamıyor
Bütçede devasa açık
Bütçede devasa açık
Cari işlemler açığı 5 milyar doları aştı
Cari işlemler açığı 5 milyar doları aştı
Sütte kan kaybı devam ediyor
Sütte kan kaybı devam ediyor
Türk ilaç sektörü artık dünya liginde
Türk ilaç sektörü artık dünya liginde
Kanatlı sektörü para kazanamıyor
Kanatlı sektörü para kazanamıyor
Üniversite-sanayi işbirliğinde kritik adım
Üniversite-sanayi işbirliğinde kritik adım
İhracatçılar dümeni Rusya'ya kırdı
İhracatçılar dümeni Rusya'ya kırdı
Katar'dan Adana'ya uçuşlar başlıyor
Katar'dan Adana'ya uçuşlar başlıyor

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim