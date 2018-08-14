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TOBB ve TÜSİAD'den 5 talep

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, herkesin parası ve mevduatının tüm bankacılık sisteminde ve emniyette olduğunu söyledi. Bu arada TOBB ve TÜSİAD, gerçekleştirdiği istişareler sonrası ekonomik duruma ilişkin bir plan hazırladı ve Hükümetten 5 talepte bulundu

14 Ağustos 2018 Salı 14:38
TOBB ve TÜSİAD'den 5 talep

AA'ya konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, kurumlar arası güvenin önemine işaret etti. Ateş "Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi" dedi.

AA'ya konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok. Spekülatif atakların önünü Merkez Bankası kesti. DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz. BDDK'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı. Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın" dedi.

Bankacılardan mevduat güvencesi

Mevduat hesaplarına ilişkin spekülasyonları da değerlendiren Ateş, "Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli" diye konuştu.

TOBB ve TÜSİAD'den 5 talep

Bu arada TOBB ve TÜSİAD, gerçekleştirdiği istişareler sonrası ekonomik duruma ilişkin bir plan hazıraldı.

İki kuruluştan yapılan ortak açıklamada hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğun işaret edilerek, gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması istendi. Açıklamada "Şu adımların atılması gerektiğine inanıyoruz" denilerek, şu başlıklara yer verildi:

• Merkez Bankası’nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi.

• Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması.

• Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması.

• En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması.

• ABD ve Türkiye’nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi.

Anahtar Kelimeler:
DenizbankHakan AteşHÜKÜMETEkonomiTOBBTÜSİAD
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