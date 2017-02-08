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Tofaş 3 bin kişiyi işe aldı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, şirketin üretim ve ihracattaki başarısına paralel olarak istihdamın da geçen yıl önemli oranda arttığını vurguladı

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:17
Tofaş 3 bin kişiyi işe aldı

Eroldu, “3 bin kişi istihdam yarattık, çok ciddi bir rakam oldu. Bunun 500’ü bayan. Tek şirkette Türkiye’de bu kadar büyük istihdam yakın zamanda olmamıştır. Tabii bu kadar yeni arkadaşla yüksek hızda üretim yapmak, kalite seviyesini korumak çok iddialı bir hedef oldu. Egea’nın başarısından sonra mevcut gövde hattı yetmediği için ikinci bir hat daha kurduk, bu sene de oraya yönelik 400-500 kişilik istihdamımız olacak” değerlendirmesinde bulundu. Eroldu, firmanın beyaz ve mavi yakalı toplamda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam yarattığını, yan sanayiyle bu rakamın 60 bini bulduğunu kaydetti. AA

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