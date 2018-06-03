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TOKİ'nin Silivri konutları satışa çıkıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan bin 356 yeni konutu kura yöntemiyle satışa çıkardı

03 Haziran 2018 Pazar 17:15
TOKİ'nin Silivri konutları satışa çıkıyor

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, inşasına başlanan bin 356 sosyal konutun dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlara dönük projelendirildiğini belirterek, iki etapta yer alan konutlara ilişkin başvuruların 18 Haziran itibariyle başlayacağını bildirdi.

Turan, 18-29 Haziran arasında yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz'da yapılacak kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını kaydederek, 198 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL’den başlayacağını aktardı.

Proje kapsamında 934 konutun (2+1) alt gelir grubunda, 422 konutun (3+1) ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır.

Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, 3+1 konutları ise toplam 285 bin TL bedelle ve bin 958 TL taksitle alabilecek. Konut kuraları 11-12 Temmuz tarihinde noter huzurunda yapılacak.
AA

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