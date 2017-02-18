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TOKİ'nin Üsküdar arazisine rekor teklif

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki 41 bin 570 metrekare arsa alanının gelir paylaşımı modeliyle yapılan ihalenin ikinci oturumuna katılan firmalardan nihai teklifleri aldıklarını söyledi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
TOKİ'nin Üsküdar arazisine rekor teklif
Arsayı alan şirketin, arsa üzerinde proje geliştireceğini ve elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye vereceğini belirten Turan, "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile yapılan ihaleyi kazanan firma, arsa üzerinde konut ve ticaret alanı projesi geliştirecek. Sosyal donatı alanlarının da olacağı projenin ayrıntıları, ihale sonuçlandıktan sonra belirlenecek" dedi.

Esta İnşaat & A Yapı İş Ortaklığı'nın 1 milyar 242 milyon 500 bin lira toplam gelir teklifinin yanı sıra 472 milyon 150 bin lira da idare payı teklif ettiğini söyleyen Turan, Makro & Sancak İnşaat İş Ortaklığı'nın 1 milyar 213 milyon 172 bin 618 lira, Akdeniz İnşaat'ın 1 milyar 35 milyon lira, Kalyon İnşaat'ın ise 870 milyon lira teklif verdiğini söyledi.

Turan, Astaş Gayrimenkul & Caba İnşaat & Aslan Yapı, Taş Yapı, Samandıra Mobilya & Kuzu İnşaat İş Ortaklığı, Akiş Gayrimenkul, Timur & Nef Gayrimenkul & As Yatırım'ın da ihalede teklif sunduğunu, Mesa Mesken ile Fuzul Yapı & Zirve İletişim & Seha İnşaat Ortaklığı'nın ise teşekkür mektubu sunduğu bilgisini verdi.

AA

Son Güncelleme: 18.02.2017 17:06
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