TOKİ'nin Üsküdar arazisine rekor teklif

Arsayı alan şirketin, arsa üzerinde proje geliştireceğini ve elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye vereceğini belirten Turan,dedi.

Esta İnşaat & A Yapı İş Ortaklığı'nın 1 milyar 242 milyon 500 bin lira toplam gelir teklifinin yanı sıra 472 milyon 150 bin lira da idare payı teklif ettiğini söyleyen Turan, Makro & Sancak İnşaat İş Ortaklığı'nın 1 milyar 213 milyon 172 bin 618 lira, Akdeniz İnşaat'ın 1 milyar 35 milyon lira, Kalyon İnşaat'ın ise 870 milyon lira teklif verdiğini söyledi.

Turan, Astaş Gayrimenkul & Caba İnşaat & Aslan Yapı, Taş Yapı, Samandıra Mobilya & Kuzu İnşaat İş Ortaklığı, Akiş Gayrimenkul, Timur & Nef Gayrimenkul & As Yatırım'ın da ihalede teklif sunduğunu, Mesa Mesken ile Fuzul Yapı & Zirve İletişim & Seha İnşaat Ortaklığı'nın ise teşekkür mektubu sunduğu bilgisini verdi.

AA