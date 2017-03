‘Toplumsal kutuplaşma giderilmeli’

YENİ MESAJ/İSTANBUL

90’ıncı yılını geride bırakan Koç Holding’in 53. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 30 Mart Perşembe günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında dünyada ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2016 yılında ülkeler ve bölgeler bazında ekonomileri iyileştirme gayretlerine rağmen gelir dağılımı eşitsizliğinin farklı platformlarda sık sık dile getirildiğini vurgulayan Rahmi M. Koç, şöyle devam etti: “Diğer taraftan mezhep ve hükümranlık çatışmaları ile terör eylemleri birçok ülkede milliyetçi, ayrımcı, korumacı ve içe kapanık siyasi akımların ortaya çıkmasına neden oldu. Böyle bir küresel ortamda tehditlerden korunmak ve çıkabilecek bazı fırsatları kaçırmamak için öncelikle iç sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi hepimizi üzen ve yoran toplumsal kutuplaşmanın ve derinleşen görüş ayrılıkları nın, gecikmeden giderilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve çağdaşlık gibi yıllardır ülkemizin saygınlığını artıran ve milletimizi bir arada tutan ilke ve değerlerin ön plana çıkarılarak, rasyonel ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasının yanında yapısal reformların yapılması elzemdir.”

‘Köklü kültürümüz ayakta tutuyor’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, 2016 yılının Koç Topluluğu açısından farklı bir anlam ve önemi olduğunu hatırlatırken, “Yılın hemen başında sevgili ağabeyim Mustafa Koç’u hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin derin acısını ve şokunu yaşadık. Bu vesileyle, kendisini sevgi, özlem ve rahmetle bir defa daha anıyorum” dedi. 2016’nın hem dünya hem de ülke olarak tarihsel önemde gelişmelerle karşılaşılan bir yıl olduğuna da dikkat çeken Ömer M. Koç, “Her bir anı emekle, azimle, heyecanla dolu geçen bu 90 yıl; Koç ailesi, çalışanları, bayileri ve iş ortaklarının birlikte oluşturdukları büyük bir başarı tablosudur. Bu tablo ticari bir başarının ötesinde; ülkesine bağlılığın, insanına, değerlerine sahip çıkmanın ve çok çalışmanın örnek bir yansımasıdır. Elde ettiğimiz başarılar, sadece yarattığımız şirketler veya ürünler değil; 90 yıldır istikrarla temsil ettiğimiz değerlerdir. Her türlü koşulda, karşılaştığımız her zorlukta bizi dimdik ayakta tutan güç; kurumsallığa öncelik veren köklü kültürümüz ile etik iş ilkelerine ve evrensel değerlere olan inancımızdır. Topluluğumuzu lider kılan en önemli özellikler uzun vadeli bakış açımız, ülkemiz için çalışmaya ve paydaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya verdiğimiz önem ve en iyi olma tutkumuzu her koşulda muhafaza etmemizdir. Yıllardır gururla taşıdığımız bu bayrak, ülkemiz için yarattığımız en büyük değerdir.”

İş dünyası çok değişti

Global iş dünyasının önemli bir değişim geçirdiğini ifade eden Ömer M. Koç, “Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yeni teknolojik dönüşüm, yüz yıldır alışageldiğimiz ekonomik düzenin ve temel üretim felsefesinin kökten değişmesine zemin hazırlıyor. Bu değişimde doğru konumlanan ve teknolojik unsurları etkin kullanan şirketlerin güçlerini artırması ve söz sahibi olmaları kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde rekabetin çok çetin olacağı alanlardan birinin de yetkinlik sahibi, nitelikli insan kaynağı olacağını düşünüyorum. Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak ve hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına kaniyim. Teknoloji ve insan kaynağı gücünü, kendi kapasiteleri ve yetkinlikleri çerçevesinde doğru konumlandırabilen kurumlar yakın gelecekte önemli rol sahibi olacaklar. Bu kapsamda biz de Koç Topluluğu olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek için çağa damgasını vuran kavramları çok yakından takip edip, sahip çıkıyoruz. Yenilik ve öncülük Koç Topluluğu’nun en köklü geleneğidir. 100’üncü yılımıza doğru emin adımlarla ilerlerken; kurumsallaşmaya, küreselleşmeye, yenilikçiliğe, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle büyümeye devam ediyoruz. Belirsizliklerin ve çalkantıların arttığı 2016 yılında da, Topluluk olarak kararlılıkla ve cesaretle yeni yatırımlar yapmaya, istikrarlı büyümeye devam ettik” dedi.

Toplam ciro 161.8 milyar TL

Koç Holding 2016 yılı Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2016 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:

• Koç Holding’in 2016 yılı kombine gelirleri yüzde 8 artış ile 161.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

• Koç Holding’in konsolide faaliyet kârı yüzde 4 artışla 6.9 milyar TL’ye yükseldi; konsolide vergi öncesi kârı ise 5.4 milyar TL oldu. 2016 yılı konsolide net dönem kârı 5.3 milyar TL, bunun içerisindeki ana ortaklık payı ise 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

• 2016 yılında konsolide bazda 3.3 milyar TL, Topluluk genelinde kombine bazda ise 6.2 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirildi.

• Koç Holding'in kombine gelirleri Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 6'sına denk geliyor. Holding,

Türkiye'nin ihracatının yüzde 9'unu oluşturuyor. Borsa İstanbul’un yüzde 20'sini de Koç Grubu şirketleri teşkil ediyor.