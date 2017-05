Topraklar ekilip biçilmezse, fiyatlar düşmez

RECEP BAHAR/İSTANBUL





Kopuz, gıda konusunda bilen, bilmeyen herkesin fikir yürüttüğünü, gıda sanayinin haksız bir biçimde enflasyonun müsebbibi olarak hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi. Kopuz, “Birileri, ‘Vurun Abalıya’ misali sürekli ve düzenli bir şekilde adeta gıda sanayicilerini toplumun gözünde itibarsızlaştırma projesi yürütüyor” dedi. Bünyesinde içecek ve gıda alanında yer alan 26 üye dernek ile gıda sektörünün en yetkin temsilcisi konumundaki Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, çiftçiden pazara, markete fiyat makasının daraltılması gerektiğini dile getirdi. Ramazan öncesinde TGDF'nin geleneksel yıllık basın toplantısında konuşan Kopuz, "Devletin düzenlemeci ve planlamacı ruhuyla üretimi teşvik etmeliyiz. Türk gıda ve içecek sektörü yılda 5.4 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Bu neden 20 milyar dolar olmasın. Hollanda 7 milyar Euro'luk süt ürünleri ihraç ediyor.Toplam tarımsal ürün ihracatı 70 milyar Euro" şeklinde konuştu. Türkiye'de büyükşehirlere yıllar boyu büyük göç olduğuna işaret eden Kopuz, "Bunun sonucunda ekilen alanlar küçüldü. Şehirlerde ise modern köleliğe geçildi. Halbuki ekilmeyen o toprakların efendisi olunsa, o toprak ekilip biçilse tarım ürünlerinde fiyatlar düşmez mi?" diye sordu.Kopuz, gıda konusunda bilen, bilmeyen herkesin fikir yürüttüğünü, gıda sanayinin haksız bir biçimde enflasyonun müsebbibi olarak hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi. Kopuz, “Birileri, ‘Vurun Abalıya’ misali sürekli ve düzenli bir şekilde adeta gıda sanayicilerini toplumun gözünde itibarsızlaştırma projesi yürütüyor” dedi.

Ramazanda fiyatlar hareketlenmeyecek

Her yıl Ramazan ayı yaklaşırken gıda fiyatlarının artıp artmayacağı tartışmaları yaşandığına vurgu yapan Kopuz, şunları kaydetti: “Ramazan’da fiyatların artacağı beklentisiyle evlerimizde gıda stokladığımız dönemler artık geride kaldı. Çok şükür, bugün Türkiye’de her türlü gıda ürününü, market raflarında her zaman bulmak mümkün... Genel olarak gıdada bir sıkıntıdan bahsetmek mümkün değil.



Ancak özellikle Nohut ve kuru fasulye gibi bakliyat ürünlerinde dünyada ve ülkemizde son dönemde üretim yetersizliğine bağlı olarak fiyat yükselmeleri olmuş, nohutta geçici olarak ithalat vergisini düşürme kararı alınmıştır. Dolayısıyla bakliyat ürünlerinde Ramazan dolayısıyla fiyat artışları olmasını beklemiyoruz."

İran’dan Türk gıda ürünlerine darbe

Son dönemde önemli ihracat pazarlarından İran’da yaşanan sıkıntıya da değinen Kopuz, şekerleme sektörü başta olmak üzere gıda firmalarının ihracat yapabilmeleri için, bu ülkedeki ithalatçı firmaların yetkili makamlarından GMP (Good Manufacturing Practice-İyi Üretim Uygulaması) belgeleri aldığını hatırlattı. Kopuz, “İran makamlarının, son dönemde süresi dolan belgeleri yenilemediğine ilişkin şikâyetler arttı.



Bu belge olmadan ihracatta yapılamadığı için firmalarımız ciddi bir sorunla karşı karşıya. Hükümetten beklentimiz, İran makamları nezdindeki girişimlerin hızlandırılarak, firmalarımızın mağduriyetine son verilmesidir. Aksi halde İran’a ihracatımızda da kayıplar yaşayacağız” dedi.