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Toroslar'da bal hasadı başladı

En kaliteli balı elde etmek için Toroslar'ın 2 bin 300 rakımlı tepelerinde arıları çiçeklerle buluşturan Mersinli arıcılar, bal sağımına başladı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:19
Toroslar'da bal hasadı başladı

Verimli bitki örtüsü ve zengin çiçek varlığıyla Erdemli ilçesine bağlı Musa Bozuldu Yaylası'nda ürün yetiştiren arıcılar hasattan umutlu. Arıcılarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toroslar'ın zirvesine 250 arı kovanı çıkardıklarını, üretim ve denemeler esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve arıcılarla paylaşacaklarını söyledi.

Ana arı ve arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler verdiklerini ifade eden Keleş, bu eğitimlerin kaliteli bal üretimi açısından oldukça önemli olduğunu anlattı. Keleş, bölgenin bal sağımı için müsait olduğunu belirterek, "Arıcılarımız, ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli bir avantaj.

Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemlidir. Yeni sezonda tüm arıcılarımızın bol ürün elde etmelerini diliyoruz" ifadesini kullandı.

AA

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