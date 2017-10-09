Toyota'dan ikinci dalya

Geçen yıl Kasım ayında C-HR modeliyle 3 vardiya üretime geçip kapasitesini ikiye katlayarak yıllık 280 bine çıkaran Toyota Otomotiv Sanayi’nin çalışan sayısı bugün yaklaşık olarak 5.500’e yükseldi. C-HR ile Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğine sahip olan Toyota Türkiye, aynı zamanda Avrupa'daki Toyota üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip oldu. Bugüne kadar 2.3 milyar dolar yatırım yaparak 25 milyar dolarlık ihracata imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Sakarya üretim tesislerinde Toyota C-HR, Corolla ve Verso olmak üzere 3 modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor.

EKONOMİ SERVİSİ