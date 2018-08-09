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Toyota’dan üretim molası

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:07
Toyota’dan üretim molası

Ford Otomotiv’in ardından Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci şirketi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 9 Ağustos 2018 ile 25 Ağustos 2018 tarihleri arasında üretime ara verdi. Geçtiğimiz yılı rekor üretim ve ihracat performansıyla kapatıp 2018’e de hızlı bir giriş yapan Toyota Türkiye’de çalışanların büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanacak. Fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunacak. Toyota Türkiye, 2018 Ocak-Haziran döneminde 129 bin 644 adet araç üretirken, bunların 117 bin 469’unu ihraç etti. EKONOMİ SERVİSİ

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