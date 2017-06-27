Trabzon turizmde altın yılını yaşıyor

YENİ MESAJ/AA

İstanbul, Antalya, Kapadokya, Aydın, Bodrum gibi tatil ve turistik yörelerde oteller, odalarını doldurmakta ciddi sıkıntı yaşarken, Trabzon'daki konaklama tesisleri Arapların yoğun ilgisi nedeniyle 'misafir' sıkıntısı çekmiyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon şehir merkezi ve çevresindeki bazı otellerde yüzde 80-90 doluluk oranının yakalandığını bildirdi.

Uzungöl’de boş yer yok

Hacısalihoğlu, son birkaç gündür turizm işletmecileriyle çeşitli görüşmelerde bulunduğunu belirterek, özellikle Uzungöl tarafında herhangi bir sorun olmadığını, sezonun tam kapasiteyle devam ettiğini öğrendiklerini aktardı. Hacısalihoğlu, "Şehir merkezi ve çevresindeki bazı otellerde ise yüzde 80-90 doluluk oranı yakalandı. Otellere temmuz için yaptırılan ön rezervasyon lar yüzde 100 doluluğa işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Kiralık araç bulmak da zor!

Otellerin yanı sıra araç kiralama firmalarında da önemli doluluğa ulaşıldığını, bu firmaların yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde 'müthiş bir doluluk oranına' çıkıldığını öğrendiklerini kaydeden Hacısalihoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Bazı firmalar, üç ay boyunca araç verecek durumda olmadıklarını belirtti. Bugüne kadar herhangi bir terslik gözükmüyor. İnşallah sezonu yüksek bir dolulukla kapatırız. Uçak seferleri açısından baktığımızda ise özellikle Suudi Arabistan'ın altı şehrinden seferler devam ediyor. Kuveyt ve Dubai'den haftada üç gün sefer var. Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerden turistleri buraya çekmek içinde gayretlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda İran ve Azerbaycan'a yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan ile Bakü-Trabzon arasında uçak seferleri başladı. İran'da Tebriz, Tahran ile Trabzon arasında uçak seferleri başlatılması çalışmaları sürüyor. Kıbrıs'a, Trabzon'dan da sefer yapılması konusunda çalışmalarımız var." Geleceğe dönük alternatif yaratılması için bu adımların önemli olduğunu çünkü Trabzon'da turizme önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Herkes sezonun iyi geçmesini ümit ediyor. Bütün gayretimiz, bu yatırımların ihtiyacı olan turizm hareketini şehrimizde ve bölgemizde canlı tutmaktır. Oda olarak bize düşen görev, bir taraftan bir kapı kapanırken diğer kapıları açmanın hazırlıklarını yapmaktır." Bu arada Trabzon'da Ramazan Bayramı nedeniyle araç kiralama şirketleri kiraladıkları araçlardan normal günlere göre iki kat fiyat istedi.

Atatürk Köşkü’ne ziyaretçi akını

Trabzon'un simge tarihi ve turistik mekanlarından olan Atatürk Köşkü, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Geçen yıl 203 bin 147 kişinin ziyaret ettiği köşkü bu yılın ilk 5 aylık döneminde 59 bin 88 yerli ve yabancı turist gezdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor. Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti. Köşkte yer alan 'Vasiyet Odası' isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

Oteller İstanbul’dan pahalı

Trabzon'daki konaklama tesislerinin fiyatları İstanbul'u geçmiş durumda... Kentte 5 yıldızlı bir otelde iki kişilik oda fiyatı 260 Euro'ya ulaşıyor. Oysa aynı odada Ekim ayında 160 Euro'ya, Kasım ayında ise 130 Euro'ya çift kişi konaklayabilmek mümkün. Aynı grubun İstanbul Levent'te bulunan otelinde ise Temmuz ayında çift kişilik konaklama fiyatı ise 195 Euro!