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Trafik cezaları hemen öğrenilecek!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, e-devlette başlatılan yeni uygulama ile sürücüler, araçlarının çekildiği otopark ve ceza bilgisini e-devlet kapısında kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden 'anlık bildirim' ile öğrenebilecek.

16 Ocak 2018 Salı 13:40
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Trafik cezaları hemen öğrenilecek!

 Sürücüler kendi adlarına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda, aracın plakası, otopark adı, birim il, ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgilerine bu bildirim üzerinden ulaşabilecek.

Ayrıca araç sahipleri son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerini görüntüleyerek barkodlu belge olarak alabilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası, adı soyadı, sürücü belgesi numarası, belgenin verildiği birim, sürücü belgesinin tarihi, sınıfları, geçerlilik tarihi, kısıt kodu, aktif ceza puanı, son 5 yıl içindeki ceza bilgileri, iptal bilgileri ile son 5 yıldaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının tarihi, saati, yeri, il, ilçe, kusur durumu ile bilgileri görüntüleyebilecek.

Açıklamada uygulamanın 12 Ocak'ta kullanıma açıldığı bildirildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Trafik CezasıCezaVergiZam
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