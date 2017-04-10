Trafik sigortası sil baştan

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine ilişkin değerlendirmenin tamamlandığını bildirdi. Şimşek, TRT Haber canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirip, soruları cevapladı. Son yıllarda trafik sigorta primlerinde hızlı bir artış olduğunu hatırlatılan Şimşek, bu artışa gerekçe olarak gösterilen yargı kararlarına yönelik kanuni düzenleme yaptıklarını ancak sektörden bu konuda arzuladıkları düzeyde tepki almadıkları söyledi.

Yeni sistemin ana hatları

Değişik risk kategorileri ve iller e göre farklılaşan bir prim üst limiti getirecekleri bilgisini veren Şimşek, bu sene için sistemin işleyişini düzene koymaya çalışacaklarını dile getirdi. Şimşek, "Son bir kez bana sunum yapacaklar bugün. Onu değerlendirip, gereken adımı atacağız" diye konuştu. Sektörde yapılan düzenlemeye uyum konusunda biraz direnç olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Mecbur kaldık sahaya biz de indik. Bir üst limit getireceğiz ama bu geçici bir uygulama olacak" dedi.

Şimşek, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunurken, terörün Türkiye'yi yoğun biçimde hedef aldığı, darbe girişiminin püskürtüldüğü, yakın coğrafyada kaosun devam ettiği bir ortamda ekonominin yüzde 3 civarında büyüdüğünü hatırlattı. Küresel krizin toparlanmaya başlayıp, başlamadığına ilişkin soruya Şimşek, bu sene toparlanmanın bir miktar ivme kazandığını söyledi. Şimşek, IMF'nin 8 yıldır ilk defa büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmediğine işaret ederek, bunun iyi bir haber olduğunu belirtti. AA