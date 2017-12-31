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Trafik sigortasına yüzde 5 zam

Zorunlu trafik sigortasında her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Aralık 2017 azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak

31 Aralık 2017 Pazar 16:06
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Trafik sigortasına yüzde 5 zam

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinde her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Aralık 2017'nin azami primlerine yüzde 5 eklenerek hesaplanacak.

Anahtar Kelimeler:
Zorunlu Trafik Sigortası
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