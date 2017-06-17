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‘Trafik sigortasında tavan fiyat devam etmelidir’

Hazine Müsteşarlığı’nın 12 Nisan 2017’de yayımladığı yönetmelikle belirlenen ve 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecek olan zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasının devam etmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zorunlu trafik sigortası primleri belirlenirken hiçbir vatandaşımızın haksızlığa uğramaması açısından düzenlenmesi gereken kriterler var

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‘Trafik sigortasında tavan fiyat devam etmelidir’

Örneğin primler hesaplanırken vatandaşın ehliyeti aldığı tarih ve yaşı gibi önemli noktalar hesaba katılmalıdır” dedi. 20-25 yıl önce ehliyetini alıp başkasına ait araçta şoförlük yapan ve ilk kez araç alan kişilerin acemi şoför muamelesi gördüğünü anlatan Palandöken, “Geçmiş yıllarda üzerine kayıtlı araç bulunmayan ancak yıllarca şirketlerde veya şahısların yanında şoför olarak çalışıp yıllar sonra kendi adına araç alan sürücülere daha yeni ehliyet almış acemi sürücü muamelesi yapılması yanlış. Ayrıcakaza riski 10 milyonluk bir şehir ile 50 binlik şehirde aynı değildir. Mevcut düzenleme buna dikkat ediyor fakat bu yeterli değil. Örneğin Ankara Kızılay’da taksicilik yapan bir sürücü ile 10-15 bin nüfuslu Ayaş ilçesinde taksicilik yapan kişinin riski aynı olmamalı” diye konuştu. HALİL MEMİŞ

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