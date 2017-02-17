Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Trafikte sürücü sigortası dönemi!

Trafik sigortası konusunda bir takım değişiklikler düşünüldüğünü açıklayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni sistemde taşıtın değil, şoförün sigortalanabileceğini söyledi.

17 Şubat 2017 Cuma 17:37
Trafikte sürücü sigortası dönemi!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Trafik sigortası konusunda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Trafikte Sürücü Sigortası DönemiMehmet şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Cari açıkta rekor
Cari açıkta rekor
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Japonlara yatırım çağrısı
Japonlara yatırım çağrısı
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Organik tarım dünyayı besler
Organik tarım dünyayı besler
Domatesin yüzde 30'u seradan
Domatesin yüzde 30'u seradan
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
'Mermer lobisi kurulmalı'
'Mermer lobisi kurulmalı'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim