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Tropikal meyve satışında patlama

Artık birçoğu Türkiye'de de üretilen tropikal meyveleri gittikçe daha fazla vatandaş tarafından tüketiliyor

26 Ocak 2018 Cuma 18:06
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Tropikal meyve satışında patlama

Carrefoursa'nın verilerine göre, 2017 ve 2018 yıllarının Ocak ayı karşılaştırıldığında avokado ve zencefil satışları 2 kat, Mango ise 12 kat artış gösterdi.

En yüksek artış oranı ise 'minyatür portakal', 'süs portakalı', 'altın portakal' olarak da bilinen ve Türkiye’de de üretimine başlanan kumkuatta (kamkat) yaşandı. Carrefoursa Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, “Ocak ayı için tropikal meyvelerde indirim sağladık.

Beklentimizin üzerinde talep oldu ve bazı ürünler çok kısa sürede tükendi. Açıkçası talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere rekor düzeyde satış gerçekleşti” dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeÜretimTropikalMeyveVatandaş
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