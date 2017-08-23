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'TRT vatandaşın sırtına yük'

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, sanayi işletmelerinden TRT enerji payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kayıplarının karşılanması için bandrol ücretlerine zam yapılmasını kabul edilemez bularak eleştirdi.

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'TRT vatandaşın sırtına yük'

ERSAN İLTER/İSTANBUL

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, yaptığı yazılı açıklamada;TRT tüketiciye yük olmaktan çıkmalıdır. Son bandrol artışlarıyla; televizyon, radyo, teyp, video, birleşik cihazlardan yüzde 16’ya, cep telefonlarından alınan vergilerin yüzde 10’ a yükseltilmesi ve bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlardan ise yüzde 2 bandrol ücreti alınmasıyla TRT vatandaşın cebine bir kez daha el uzatmıştır” dedi.

Bu anlayış ile sanayiciden alınan vergi yükün ceremesinin 80 milyon tüketiciye yüklenmiş olduğunu belirten Hasan Atak, şunları söyledi: “Sanayiciden kaldırılan TRT enerji payının tüketiciye bandrol zammı olarak ödettirilmesini kınıyoruz. Cep telefonu ithalatında ödenen yüzde 10 TRT bandrol ücreti, aynı zamanda ithalde tahsil edilen yüzde 25 ÖTV ve 18 KDV matrahına ilave ediliyor ve bandrol ücreti üzerinden ikinci kez vergi tahsil ediliyor. Tüketici, otomobil aldığında TRT payı araçtaki radyo bedelinden değil; otomobilin ÖTV’siz satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Bu durum, vergide Deli Dumrul zihniyetiyle, ‘geçenden beş, geçmeyenden on’ anlayışını hakim kılan ve vergi adaletini,  hakkaniyeti, TRT yayınlarını izlemek durumunda olmayan, milyonlarca tüketicinin evrensel ekonomik çıkarlarının korunması haklarını ihlal eden bir uygulamadır. Tüketiciler,  bilgisayarı, cep telefonunu kalitesi tartışmalı TRT yayınlarını izlemek için almıyor" dedi.


   

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hasan cakir 2 hafta önce

sade sanayiden degil tamami kaldirilsin.her isin vergisi olur mu.trt sadece bir kurum.devletin sayisiz kurumu var. hepsinin vergisi mi olacak.zaten ozel sektorun cok ucuza yaptigi bir isi devlet niye yapsin.ve ayrica iktidarin sozcusu olmus durumda.

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