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Trump’ı kızdıracak rakamlar

ABD'de dış ticaret açığı Ocak ayında beklenti paralelinde yüzde 9.5 artarak yaklaşık 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Trump’ı kızdıracak rakamlar

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, dış ticaret açığı Ocakta yüzde 9.5 artışla 48.5 milyar dolara çıktı. Böylece, Mart 2012’ten beri en yüksek seviyesini kaydeden açığa yönelik piyasa beklentisi de 48.5 milyar dolar düzeyindeydi. Açığın Ocakta önemli seviyede yükselmesinde ithalattaki yüzde 2.3’lük artış da etkili oldu. Analistler, son dönemde güçlenen doların Amerikan tüketicilerin ithal mallara talebini artırırken, ülkenin ihracat potansiyelini olumsuz etkilediğine işaret ediyor. ABD Başkanı Trump, dış ticaret açığını azaltmak için Çin ve Meksika menşeli malların gümrük duvarlarının yükseltilmesi gerektiğini savunuyor. HABER MERKEZİ

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