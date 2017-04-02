Trump’ın yasağı kadük oldu

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Göreve geldiği gün yaptığı konuşmada İslam dünyasına karşı savaş açan ABD Başkanı Trump'ın dünyanın en güçlü havayolu şirketleri THY, Katar Havayolları, Emirates ve Etihad'a 'elektronik ürün yasağı' getirerek darbe vurmaya kalkışması şimdiden kadük oldu.

Kabin içinde verdikleri kaliteli hizmetlerle dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan 4 kuruluş, peş peşe gerçekleştirdikleri atılımlarla Trump yasağını aşmayı bildi. THY, ABD uçuşlarında ekonomi sınıfında bile ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı. Bagajda çalınmayı engellemek için tablet ve notebookları özel sistemle kabinde koruma altın alan THY, yakında business class yolcularına ücretsiz notebook vermeye başlayacak.

Doha merkezli Katar Havayolları da THY gibi business class yolcularına ücretsiz notebook sunma kararı aldı. Yolcularına sadece ‘yanına flash diskini almayı unutma’ diyen Katar Havayolları, tüm yolcularına 1 saat bedava, 5 dolar karşılığında ise tüm yolculuk boyunca internet hizmeti vermeye de başladı. Katar Havayolları da tıpkı THY gibi uçak kapısında tablet ve bilgisayarları güvenli bir şekilde paketleyip etiketleyerek koruma altına alıyor ve inişte yolculara teslim ediyor.

Benzer uygulamaları Emirates ve Etihad havayolları da hayata geçirmiş durumda. Etihad Havayolları, 2 Nisan Pazar gününden itibaren ABD'ye uçan tüm first ve business class yolcularına bir Amerikan ürünü olan iPad dağıtmaya başladı! ABD uçuşlarında internet de bedava...

İnovasyon galip geldi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan söz konusu yasak, enteresandır Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kat kat az gelişmiş bir ülke olan Etiyopya'nın bayrak taşıyıcısı Etiyopya Havayollarını kapsam dışı bırakıyor. ABD'nin yasağı Amman (Ürdün); Kahire (Mısır); İstanbul; Cidde ve Riyad (Suudi Arabistan); Dubai ve Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri); Kuveyt; Kazablanka (Fas) ve Doha (Katar) kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor. İngiltere de benzer bir yasağı hemen hayata geçirdi.

THY, Katar Havayolları, Emirates ve Etihad; yenilikçi çözümlerle yasağı aşmayı bildi. Yeni Mesaj’ın edindiği bilgilere göre THY’nin ABD uçuşlarında ciddi bir yolcu kaybı yaşanmıyor. Özellikle Los Angeles uçuşlarına ilgi yüksek seviyede... Ancak Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ABD’ye gelen turist sayısı yüzde 6.4 azaldı. Bu durum bu ülkeye uçuş yapan havayolları şirketlerini de olumsuz etkiliyor.

Aslında ABD kendi ayağına kurşun sıkıyor

THY, Katar Havayolları, Etihad ve Emirates; ABD uçuşlarını ağırlıklı olarak bir Amerikan şirketi olan ve uzun mesafe uçuşlarında iyi sonuçlar veren Boeing'in çift koridorlu 777 tipi uçaklarıyla gerçekleştiriyor. THY ve Emirates; Boeing'in 777 sınıfında şirketin en iyi müşterileri arasında yer alıyor.

Hatta THY, 777 sınıfında dünyada en genç filoya sahip havayolu şirketi. Emirates de 777 sınıfının en yeni modeli olan 777X'ten 150 adetle en fazla sipariş veren havayolu şirketi konumunda. Söz konusu siparişin liste fiyatı tutarı 76 milyar dolar... Halen THY'nin elinde 29 adet 777, Emirates'in elinde 116, Katar Havayollarının elinde 54, Suudi Arabistan Havayollarının elinde 43 Boeing 777 tipi uçak bulunuyor. Emirates bu alanda dünya lideri konumunda...

Emirates'i 85 uçakla Singapur Havayolları, 83 uçakla United Airlines (ABD) izliyor. Kısaca THY, Katar Havayolları, Emirates ve Etihad; Boeing siparişlerini Airbus'a kaydırsa, dünyanın en büyük fabrikasına sahip olan Boeing iflas bayrağını çeker!