TÜİK açıkladı! İşsizlikte rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak, 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı.

Aynı dönemde işsizlik oranı 1.7 puan yükselerek yüzde 12.6 oldu. İşsizlik oranı, Şubat'ta bir önceki aya göre ise 0.4 puan geriledi. Söz konusu oran, Ocak'ta yüzde 13 seviyesinde bulunuyordu.

Şubat'ta tarım dışı işsizlik, 2.1 puanlık artışla yüzde 14.8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4.7 puanlık artışla yüzde 23.3'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1.8 puanlık artışla yüzde 12.9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 26 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45.3 oldu. İş gücü, Şubat'ta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 175 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 51.8 olarak gerçekleşti.

Her 3 çalışandan 1'i güvencesiz

Şubat 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 32.8 olarak gerçekleşti. En yüksek kayıtdışılık oranı yine tarım sektöründe görüldü.

Toplam 5 milyon 36 bin kişinin istihdam edildiği tarım sektöründe hiçbir sosyal güvencesi olmadan (kayıtdışı) çalışanların sayısı 4 milyon 86 bin olarak gerçekleşti. Bu veriler tarım sektöründe çalışanların yüzde 81.1'inin güvencesiz olduğunu gösteriyor.

Gerçek işsizlik çok daha yüksek

TÜİK'in açıkladığı 3 milyon 900 bin işsize hesaplamalarda dahil edilmeyen ama halihazırda işsiz olan kişiler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısı çok daha yüksek çıkıyor.

Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten 1 milyon 774 bin kişi ve iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramayan 715 bin kişi ve yılda birkaç ay çalışabilen sayıları 120 bini bulan mevsimlik işçiler eklendiğinde işsiz sayısı 6 milyon 509 bin kişiye ulaşıyor.

ERSAN İLTER/İSTANBUL