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TÜİK yeni işsizlik oranını açıkladı

Türkiye'nin Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 3 milyon 86 bin kişi, işsizlik oranı da yüzde 9.6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 10.3 oldu. Geniş tanımlı işsizlik verilerine göre ise gerçek işsiz sayısı 5.5 milyonu buluyor

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:08
TÜİK yeni işsizlik oranını açıkladı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi.

Aynı dönemde işsizlik oranı 0.9 puan düşerek yüzde 9.6 oldu. Böylece işsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi. İşsizlik oranı Nisanda bir önceki aya göre ise 0.5 puan azaldı. Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11.4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla yüzde 16.9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.9 puan azalarak yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 10.3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerinde genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 17.9 olarak gerçekleşti.

29 milyon kişi istihdam ediliyor

İstihdam edilenlerin sayısı Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 47.9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3'ü tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 7.4'ü inşaat, yüzde 54.8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0.6 puan, inşaat sektörünün payı 0.4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı.

İş gücü, geçen yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Her 3 işçiden 1i güvencesiz

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, yani güvencesiz çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 33.3 oldu.

Tarım dışı sektörde güvencesiz çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.4 olarak hesaplandı. Tarım sektöründe ise güvencesiz çalışma oranı yine çok yüksek seviyede gerçekleşti. Buna göre Nisan'da tarım sektöründe güvencesiz çalışma oranı yüzde 82.1 oldu.

Tarımda çalışan erkeklerde bu oran yüzde 75.6 seviyesine yükselirken, kadınlarda ise yüzde 90.2 oldu.

Gerçek işsizlik çok daha yüksek

TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerin dışında işsizlik için daha gerçekçi bir veri olarak geniş tanımlı işsizlik göstergeleri hesaplanıyor.

Buna göre TÜİK'in 3 milyon 291 bin kişi olarak açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısına, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar, çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayan 2 milyon 38 bin kişi ve belli aylarda çalışıp yılın büyük bölümünde işsiz durumda olan sayıları 144 bini bulan mevsimlik işçiler de dahil edildiğinde, 15-24 yaş grubunu içeren gerçek tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 473 bin kişi olduğu görülüyor. Bu hesaplamaya göre gerçek işsizlik oranı ise yüzde 15.87 seviyelerinde.

Anahtar Kelimeler:
IşsizlikTürkiyeIstihdamTÜİK
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