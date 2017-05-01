Tüketici 7,5 kat fazla para veriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında markette 36 ürünün 20’sinde, üreticide ise 32 ürünün 20’sinde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini bildirerek, “markette 16 üründe, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 13 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü oldu. Fiyat, markette 7, üreticide ise 9 üründe değişmedi” dedi.



Bayraktar, üreticide ve markette fiyatı en fazla artan ürünün patates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber olduğunu belirtti. Nisan ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, süt, mısırözü yağı, toz şeker ve tavuk eti fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 71.59 ile en fazla sivri biberde meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: “Mart ayı sonunda ortalama 9 lira 95 kuruşa kadar çıkan sivri biber fiyatları, hasat edilen üründeki artış nedeniyle, Nisan sonunda 2 lira 83 kuruşa kadar düştü. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 45.76 ile salatalık, yüzde 43.52 ile patlıcan, yüzde 30.91 ile kabak, yüzde 22.06 ile yeşil soğan, yüzde 9.09 ile marul, yüzde 7.91 ile yumurta, yüzde 4.32 ile karnabahar, yüzde 3.99 ile yeşil mercimek, yüzde 2.45 ile kırmızı mercimek, yüzde 1.48 ile pirinç, yüzde 0.60 ile Antep fıstığı, yüzde 0.17 ile kuru incir izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 37.24 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 34.13 ile domates, yüzde 29 ile pırasa, yüzde 24.77 ile havuç, yüzde 18.07 ile limon takip etti.”

En fazla fiyat farkı kuru soğanda

Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla kuru soğan, elma, kuru kayısı, lahana, patlıcan ve maydanozda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, market fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, üretici ve market arasındaki fiyat farkının kuru soğanda yüzde 646.67’ye ulaştığını vurguladı.

Bayraktar, fiyat farkının kuru soğandan sonra elmada yüzde 488.43, kuru kayısıda yüzde 360, lahanada yüzde 339.64, patlıcanda yüzde 334.75, maydanozda yüzde 308’i bulduğunu belirtti. Bayraktar, “kuru soğan 7.5 kat, elma 5.9 kat, kuru kayısı 4.6 kat, lahana 4.4 kat, patlıcan 4.3 kat, maydanoz 4.1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 15 kuruş olan kuru soğan, markette 1 lira 12 kuruştur. Üreticide 67 kuruştan satılan elma markette 3 lira 94 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru kayısı markette 29 lira 90 kuruşa, 37 kuruş olan lahana 1 lira 61 kuruşa, 63 kuruş olan patlıcan 2 lira 72 kuruşa, tanesi 25 kuruş olan maydanoz markette 1 lira 2 kuruşa satılmaktadır” dedi.

ERSAN İLTER/İSTANBUL