Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117235
ALTIN
161.959
DOLAR
3.7784
STERLİN
5.2799
EURO
4.6204

Tüketiciler kolay meyve istiyor

Adana'da "Turunçgillerdeki trendler" konulu bir seminerde yeni çeşitler sayesinde turunçgillerde tüketim sezonunun uzadığını söyleyen Cape Town Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Graham Barry, tüketicilerin artık kolay yenilen meyveleri tercih ettiğini söyledi

23 Ocak 2018 Salı 00:07
9 Okunma
Tüketiciler kolay meyve istiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) üyelerine yönelik eğitim amaçlı çalışmaları kapsamında, Adana Çiftçiler Birliği'nde düzenlediği seminerde, Cape Town Öğretim Üyesi Dr. Graham Barry'yi ağırladı. ADATÜB Başkanı Rifat Karabucak'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Cape Town Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Graham Barry, "Turunçgillerdeki trendler" konulu seminerde, turunçgil üretiminin son 6 yılda dünyada ortalama yüzde 1.7 dolayında arttığını bildirdi.

Turunçgiller üretiminin Asya'da artarken Güney Amerika'da düştüğünü vurgulayan Barry, 120 milyon tonluk üretimde yüzde 57'lik oranı portakal, yüzde 27'lik oranı mandalina, yüzde 11'lik oranı limon, yüzde 5'lik üretimi ise greyfurtun aldığını kaydetti. Barry, turunçgillerin 94 milyon tonluk bölümünün kuzey yarım kürede üretildiğini vurguladı.

'Türkiye'nin pazardaki rolü artacak'

Turunçgil üretiminin yarısının Çin, Brezilya ve Amerika'da üretildiğini işaret eden Graham Barry, Türkiye'nin 10'ncu sırada yer aldığını bildirdi. Turunçgil ürünlerinin ihracatları ile iç pazardaki tüketim miktarlarını tablolarla gösteren Barry, Türkiye'nin turunçgillerde birçok ülke ile rekabet halinde olduğuna işaret ederek ileride bu pazardaki rolünün artacağına inandığını söyledi. Turunçgillerde en büyük değişimin Amerika'da yaşandığına işaret eden Barry, dünya pazarlarındaki turunçgil ürünlerinin dağılımlarını gösterdi.

Barry, Kanada, Japonya ve Amerika'da kişi başı turunçgil tüketiminin 12 kg. olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de ihracatın artması için Avrupa ülkeleri için erkenci ürünleri yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Dünyada mandalina pazarının yüzde 6'lık bir büyüme gösterdiğini belirten Barry, "Buna bağlı olarak Çin, Amerika, Güney Afrika, Mısır ve Arjantin'le Türkiye'de de bir artış söz konusu. Tüketici artık kolay yenilebilen meyve istiyor, kolay tüketilebilen mandalinalara ihtiyaç var, özellikle erkenci ve geççi ürünler arasında önemli bir boşluk var. Bu iyi değerlendirilerek ihracatlar artırılabilir. Türkiye bu açıdan önemli fırsatlara sahip" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeminerTüketimTüketiciMeyve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazır giyim sektörü zorda
Hazır giyim sektörü zorda
Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor
Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
Mevsimlik işçilere müjde
Mevsimlik işçilere müjde
THY o listede yok
THY o listede yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Seracının derdi de maliyetler
Seracının derdi de maliyetler
AVM yatırımları azalıyor
AVM yatırımları azalıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim