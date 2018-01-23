Tüketiciler kolay meyve istiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) üyelerine yönelik eğitim amaçlı çalışmaları kapsamında, Adana Çiftçiler Birliği'nde düzenlediği seminerde, Cape Town Öğretim Üyesi Dr. Graham Barry'yi ağırladı. ADATÜB Başkanı Rifat Karabucak'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Cape Town Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Graham Barry, "Turunçgillerdeki trendler" konulu seminerde, turunçgil üretiminin son 6 yılda dünyada ortalama yüzde 1.7 dolayında arttığını bildirdi.

Turunçgiller üretiminin Asya'da artarken Güney Amerika'da düştüğünü vurgulayan Barry, 120 milyon tonluk üretimde yüzde 57'lik oranı portakal, yüzde 27'lik oranı mandalina, yüzde 11'lik oranı limon, yüzde 5'lik üretimi ise greyfurtun aldığını kaydetti. Barry, turunçgillerin 94 milyon tonluk bölümünün kuzey yarım kürede üretildiğini vurguladı.

'Türkiye'nin pazardaki rolü artacak'

Turunçgil üretiminin yarısının Çin, Brezilya ve Amerika'da üretildiğini işaret eden Graham Barry, Türkiye'nin 10'ncu sırada yer aldığını bildirdi. Turunçgil ürünlerinin ihracatları ile iç pazardaki tüketim miktarlarını tablolarla gösteren Barry, Türkiye'nin turunçgillerde birçok ülke ile rekabet halinde olduğuna işaret ederek ileride bu pazardaki rolünün artacağına inandığını söyledi. Turunçgillerde en büyük değişimin Amerika'da yaşandığına işaret eden Barry, dünya pazarlarındaki turunçgil ürünlerinin dağılımlarını gösterdi.

Barry, Kanada, Japonya ve Amerika'da kişi başı turunçgil tüketiminin 12 kg. olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de ihracatın artması için Avrupa ülkeleri için erkenci ürünleri yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Dünyada mandalina pazarının yüzde 6'lık bir büyüme gösterdiğini belirten Barry, "Buna bağlı olarak Çin, Amerika, Güney Afrika, Mısır ve Arjantin'le Türkiye'de de bir artış söz konusu. Tüketici artık kolay yenilebilen meyve istiyor, kolay tüketilebilen mandalinalara ihtiyaç var, özellikle erkenci ve geççi ürünler arasında önemli bir boşluk var. Bu iyi değerlendirilerek ihracatlar artırılabilir. Türkiye bu açıdan önemli fırsatlara sahip" diye konuştu.

