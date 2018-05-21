Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102258
ALTIN
190.007
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1476
EURO
5.3954
banner138

Tüketiciler yeniliğe açık

Nielsen’in yaptığı ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ araştırmasına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 57’si yeni ürünleri denemeyi severken, 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor. 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte en isteksiz grup oldu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:05
Tüketiciler yeniliğe açık

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 3. kez gerçekleştirilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ (YSÜ) programı kapsamında Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 57’si piyasaya çıkan ‘yeni’ ürünleri denemeyi severken, yaş grubu özelinde 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4 bin 53 tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor. Tüketicilerin yarısından fazlası yeni ürünleri denemeyi tercih etse de, ürünün fiyatının uygun olması, arkadaş ve iş çevresindeki bireylerin yönlendirmeleri, yeni ürünleri deneme isteği gibi dinamikler satın alma kararını etkiliyor. Araştırma, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla, “yeni” etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor. Ürün memnuniyeti AB grubu tüketicilerde kilit önem taşırken, memnun kalabilecekleri yeni bir ürün için daha fazla ödeme yapabileceklerini belirtiyorlar.

En isteksizler orta yaş grubu

Araştırma sonuçlarına göre 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye diğer yaş gruplarına göre daha açık durumda. 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 53’ü ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ logosuna sahip bir ürünü satın alacağını belirtiyor. Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık yaratmada en büyük rolü medya oynuyor. Medyanın ardından sosyal medya ve marka web siteleri gibi çevrimiçi kaynaklar tüketici farkındalığını etkiliyor. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin açığı 443.7 milyar dolar
Türkiye’nin açığı 443.7 milyar dolar
Güneş gözlüğü ithalatına servet aktı
Güneş gözlüğü ithalatına servet aktı
Doları 4,56'yı gördü... Merkez Bankası aciz
Doları 4,56'yı gördü... Merkez Bankası aciz
Üreticinin 50 kuruş isyanı... Erikler yem oldu!
Üreticinin 50 kuruş isyanı... Erikler yem oldu!
1 litre süt 1 kilo yem almıyor
1 litre süt 1 kilo yem almıyor
Kilim, bayi ağını genişletiyor
Kilim, bayi ağını genişletiyor
Asırlık zeytin ağaçları koruma altında
Asırlık zeytin ağaçları koruma altında
Avrupa'nın en büyük Simit Sarayı
Avrupa'nın en büyük Simit Sarayı
Hurma ithalatına yılda 30 milyon dolar gidiyor
Hurma ithalatına yılda 30 milyon dolar gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim