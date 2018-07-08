Tunus da IMF kıskacında

IMF'den yapılan açıklamada, fon yönetim kurulu, Tunus ile 2016 yılında imzaladığı dört yıllık 2,9 milyar dolar değerindeki kredinin 249 milyon dolarlık dördüncü taksitini serbest bıraktı. IMF'nin, Tunus'a bugüne kadar sağladığı kredi miktarının 1 milyar 139 milyon dolara ulaştığı belirtildi. IMF'nin açıklamasında, Nisan ayında yüzde 7.7 ile 1991'den sonra en yüksek seviyesine ulaşan enflasyona ilişkin 'para politikalarının enflasyonu kontrol etmeye odaklanması gerektiği' uyarısı yapıldı.