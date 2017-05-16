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Tüpraş ile sendika anlaştı

Tüpraş ile Petrol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

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Tüpraş ile sendika anlaştı

1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak anlaşma hükümlerine göre; ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci ve üçüncü 6 ay için TÜFE ve dördüncü 6 ay için TÜFE + yüzde 0.50 oranında ücret artışı yapılacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre ayrıca, birleştirilmiş sosyal yardım ve bayram parası gibi alanlarda da iyileştirmeler sağlanacak. HALİL MEMİŞ

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