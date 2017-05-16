1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak anlaşma hükümlerine göre; ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci ve üçüncü 6 ay için TÜFE ve dördüncü 6 ay için TÜFE + yüzde 0.50 oranında ücret artışı yapılacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre ayrıca, birleştirilmiş sosyal yardım ve bayram parası gibi alanlarda da iyileştirmeler sağlanacak. HALİL MEMİŞ
Tüpraş ile sendika anlaştı
Tüpraş ile Petrol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
16 Mayıs 2017 Salı 17:07
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