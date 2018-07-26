Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94817
ALTIN
191.540
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3852
EURO
5.6613

Tüpraş Londra'da ofis açıyor

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), Londra'da bir ofis açılmasına karar verdiğini ve kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
Tüpraş Londra'da ofis açıyor

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir" denildi.
EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell'den rekor ciro
Turkcell'den rekor ciro
Turizmde işler rayına oturdu
Turizmde işler rayına oturdu
Ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam
Ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam
Asgari ücret 22 gün yetiyor
Asgari ücret 22 gün yetiyor
ABD'de iki şirket birden satın aldı
ABD'de iki şirket birden satın aldı
Türk Telekom'dan yeni abone rekoru
Türk Telekom'dan yeni abone rekoru
Fitch'ten kritik rapor! Dolar 6 tl olacak
Fitch'ten kritik rapor! Dolar 6 tl olacak
İSO'dan 'para yok' açıklaması
İSO'dan 'para yok' açıklaması
MB'nin açıklaması sonrası... dolar ve euro ne kadar?
MB'nin açıklaması sonrası... dolar ve euro ne kadar?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim