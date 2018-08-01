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TÜPRAŞ yine lider

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını Ağustos sayısında yayınladı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:42
TÜPRAŞ yine lider

Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer aldı. Onu ikinci sırada 39 milyar 779 milyon TL ciroyla THY, üçüncü sırada ise 38 milyar 515 milyon 999 bin TL ciroyla Petrol Ofisi izledi. Listede en son sırada bulunan 500’üncü Arslan Alüminyum’un cirosu ise 592 milyon 38 bin TL.

Listenin üst sıralarında yer alan şirketler şöyle sıralandı: "Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petrol Ofisi, Opet, Ford, BİM, Arçelik, Shell, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Toyota, Tofaş, Turkcell, Oyak Renault, Migros, RC Rönesans İnşaat, Doğuş Otomotiv, Anadolu Efes, LC Waikiki Mağazacılık, EnerjiSa Enerji, Vodafone, Vestel, Mercedes-Benz Türk, Şişecam, İÇDAŞ Çelik Enerji, JTI Tütün Ürünleri Pazarlama, Selçuk Ecza, İskenderun Demir Çelik, Enka İnşaat, Kibar Dış Ticaret.
ORHAN DEDE/İSTANBUL

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