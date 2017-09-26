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Turist başına 30 dolar teşvik

Türkiye’de kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentalarına, getirdikleri turist başına 30 dolar destek sağlanacak

26 Eylül 2017 Salı 17:01
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Turist başına 30 dolar teşvik

Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’ye Kruvaziyer Gemi ile turist getiren (a) grubu seyahat acentalarına destek sağlanması hakkında kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Türkiye’de kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, bu kararın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A grubu seyahat acentalarına, getirdikleri turist başına 30 dolar destek sağlanacak.

Acentaların bu karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmeleri için kruvaziyer gemi ile turist getirdiklerini gösterir belgelerin bakanlığa ibrazı şartı aranacak. Bu karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. AA

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TürkiyeKruvaziyetHizmetLimanYolcuGemiSeyahatDolar
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