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Turist, İslam dünyasından gelecek

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, otellerin doluluk oranlarının iki yıl önceki rakamları yakalamasının umut verici olduğuna işaret ederek, 2018’de özellikle Haziran-Ekim döneminde Ortadoğu, Kuzey Afrika ile İran ve Irak’tan önemli oranda turist akımı olmasını beklendiğine işaret etti

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:49
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Turist, İslam dünyasından gelecek

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2018 yılında Ortadoğu’dan, Kuzey Afrika ile İran ve Irak’tan önemli oranda turist akımı olmasını beklendiğini belirtti. TÜROB’un geleneksel aylık buluşmasında konuşan Bayındır, yaz dönemini umutlu kapattıklarını dile getirerek, “Ağustos ayında doluluk artışıyla yazı bitirdik. Yıllık bazda gelirlerde henüz artış başlamadı ama aylık bazda fiyat artışının olması ve otellerin doluluk oranlarının iki yıl önceki rakamları yakalaması umut verici oldu.

Türkiye'nin Ağustos 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 40.5 arttı ve yüzde 75.3 olarak kaydedildi. Türkiye’nin doluluklarının iki yıl önceki oranı, yani Ağustos 2015’teki yüzde 72.9’luk oranı yakalayarak aştığı gözlendi” diye konuştu.

Ortadoğulu turist geldi

Bu artışın büyük ölçüde Ortadoğu pazarından kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bayındır, bu talebin önümüzdeki yıl da devam etmesini beklediklerini kaydetti. Ülkemize kruvaziyer gemi ile 750 kişi ve üstü sayıda turist getiren A Grubu seyahat acentalarına 31 Aralık 2017 tarihine kadar kişibaşına 30 dolar destek sağlanması kararından da bahseden Bayındır, “Bu desteği yararlı buluyoruz. Ancak desteğin 2018 yılını da kapsaması gerekiyor” diye konuştu.

TÜROB olarak uluslararası platformda adeta tanıtım seferberliğine kalkacaklarına işaret eden Bayındır, “Ciddiyetle ele alacağımız pazarların başında Çin geliyor” dedi. Bayındır, şunları söyledi: “Çin, kültürü ve alışkanlıklarıyla kolay bir pazar değil. Ama, bizler de misafir ağırlamayı en iyi bilen toplumlardan biriyiz. 2018 yılının Çin’de Türkiye yılı olması da bizlere avantaj sağlayacaktır.” Bayındır; Güney Kore, Endonezya, Malezya gibi diğer Asya ülkelerinin ve harcama alışkanlıkları ile yükselme gözlemlenen Nijerya ve Güney Amerika’nın yakın takibe aldıkları pazarlar arasında olduğunu vurguladı.

RECEP BAHAR/İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
TÜROBTurizmIslam DünyasıOtelciler BirliğiOrtadoğu
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