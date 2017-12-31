Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472

Turist sayısı 2012 rakamını ancak yakalayacak

2017 yılının 11 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 artarak 30 milyon 706 bin 245'e ulaştı. Aralık ayıyla birlikte turist sayısının 32 milyona yaklaşması bekleniyor. Bu da 2012 yılı rakamına yakın bir veri

31 Aralık 2017 Pazar 16:10
10 Okunma
Turist sayısı 2012 rakamını ancak yakalayacak

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre turizmdeki yükselişin devam ettiği belirtildi. Buna göre, Ocak-Kasım turizm verilerine göre, Türkiye'yi 30 milyon 706 bin 245 yabancı ziyaret etti. Türkiye'yi 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.68 arttı. Aylık istatistiklere bakıldığında kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.13 artışla 1 milyon 652 bin 795 yabancı ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

Rusya ilk sırada

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya Federasyonu 4 milyon 647 bin 162 ziyaretçi ile birinci, Almanya 3 milyon 451 bin 897 ziyaretçi ile ikinci, İran ise 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayına bakıldığında ise en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran 196 bin 393 ziyaretçi ile birinci, Gürcistan 179 bin 429 ziyaretçi ile ikinci ve Bulgaristan da 148 bin 111 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Yılın 11 aylık döneminde yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul birinci olurken, Antalya ikinci, Edirne üçüncü, Artvin dördüncü, Muğla ise beşinci sırada yer aldı. Kasım ayında ise ülkeye giriş en çok sırasıyla İstanbul, Edirne, Artvin, Antalya ve Ağrı'daki sınır kapılarından yapıldı. 

Rekor 2014'te kırıldı

Türkiye'ye en fazla turist 36.8 milyon ile 2014'te geldi. İkinci en yüksek rakam 35.2 milyon ile 2015'te görüldü. 2012'de ise 31.7 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı 2013'te çözüm sürecinin etkisiyle 34.9 milyona yükseldi. Türk turizmi en büyük darbeyi 2016'da yedi. Rusya ile yaşanan gerilim ve başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan terör eylemleri nedeniyle turist sayısı 2015'e göre yüzde 30 azalarak 25.3 milyona geriledi.
 

Anahtar Kelimeler:
2017TürkiyeTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin'e yasal düzenleme gelmiyor
Bitcoin'e yasal düzenleme gelmiyor
Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı
Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı
Trafik sigortasına yüzde 5 zam
Trafik sigortasına yüzde 5 zam
Otomotive ve teknolojiye vergi kıyağı
Otomotive ve teknolojiye vergi kıyağı
Otomobile okkalı zam geliyor
Otomobile okkalı zam geliyor
Güneydoğu’da kaçak elektrik oranları gizleniyor
Güneydoğu’da kaçak elektrik oranları gizleniyor
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
İkinci elde hedef 7 milyon 
İkinci elde hedef 7 milyon 
Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor
Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim