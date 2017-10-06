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Turistler harcamayı kıstı

Türkiye'ye gelen turist sayısı artmasına rağmen turist başına harcama düştü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8.8 artarken aynı dönemde gelir yüzde 2.2 oranında geriledi. Turist başına ortalama harcama 603 dolardan 542 dolara düştü

06 Ekim 2017 Cuma 16:48
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Turistler harcamayı kıstı

EKONOMİ SERVİSİ

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi raporunda, "seyahat gelirlerindeki son dönem gelişmeleri" başlığı altında sektörün ocak-haziran arasındaki 6 aylık dönemine ilişkin veriler paylaşıldı. Seyahat geliri kaleminin Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK ve Merkez Bankası’nın ortak çalışması kapsamında TÜİK’in 'çıkış yapan ziyaretçi anketi'nden yola çıkarak hazırlandığı belirtilen rapor sonuçlarına göre Türkiye'nin seyahat gelirleri, 2017 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 oranında geriledi.

2017 yılının ilk altı ayında toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8.8 artarken bu artışın tamamı yabancı ziyaretçilerden kaynaklandı. Ortalama harcamalar olarak bakıldığında yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması bir önceki seneye göre yüzde 7.2 azalırken, vatandaş ziyaretçilerin ortalama harcamasındaki azalış yüzde 17.7 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmeler sonucunda yabancı ziyaretçi kaynaklı seyahat gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 2.6 artarken, vatandaş ziyaretçi kaynaklı seyahat geliri yüzde 17.5 azaldı. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, ortalama harcama yabancı ziyaretçilerde yüzde 7.2, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarında ise yüzde 17.7 düşüş gösterdi. Böylece, yabancı ziyaretçilerin ortalama harcaması 555 dolardan 515 dolara, yurt dışında yaşayan vatandaşların harcaması ise 809 dolardan 666 dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 603 dolar olan turist başına ortalama harcama ise 542 dolara geriledi.
 

Anahtar Kelimeler:
TuristMerkez BankasıTÜİKEkonomiTürkiye
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