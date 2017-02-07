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Turistler yemeğe 5.1 milyar dolar harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılında tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin toplam turizm harcaması, 18 milyar 495 milyon doları kişisel harcama, 3 milyar 611 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 22 milyar 107 milyon dolar oldu.

07 Şubat 2017 Salı 18:35
Turistler yemeğe 5.1 milyar dolar harcadı

Turistlerin kişisel harcamalar içinde en yüksek kalemi (yüzde 27) 5 milyar 108 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 3 milyar 269 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları takip etti.

Söz konusu dönemde turistler, konaklama için 2 milyar 507 milyon dolar, ulaştırma için 1 milyar 772 milyon dolar, sağlık için 715 milyon dolar, spor, eğitim ve kültür için 295 milyon dolar, tur hizmetleri için de 55 milyon dolar harcadı.

Turistlerin Türkiye'de giyim ve ayakkabıya yaptıkları harcama 2 milyar 607 milyon dolar, hediyelik eşyaya yaptıkları harcama ise 1 milyar 24 milyon dolar olarak kayda geçti. Türkiye'den halı ve kilim alan turistlerin ödediği miktar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer harcamalara 902 milyon dolar para ayıran turistler, marina hizmetlerine de 55 milyon dolar harcama yaptı.

AA

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Turistler Yemeğe 5.1 Milyar Dolar Harcadı
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