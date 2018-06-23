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Turizm hızla toparlanıyor

Turizmde bu yıl Türkiye 40 milyon, Antalya ise 14 milyon turist bekliyor. Turizm sektörü temsilcileri Haziran ayının tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığına dikkat çekerek, seçim ve Dünya Futbol Şampiyonası'nın turizmin hızını kesemediğini söyledi

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:06
Turizm hızla toparlanıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Turizmde bu yıl 40 milyon turist hedefleyen Türkiye, Almanya merkezli tur operatörü TUI'nin en çok satış yaptığı destinasyonlar içinde üçüncü sırada yer aldı. Bu yıl yeni rekorlara koşan Türkiye turizminin başkenti Antalya ise bu başarıda en büyük pay sahibi oldu. Haziran ortası itibariyle 4 milyon rakamını aşmayı başaran ve bu yıl 14 milyon hedeflenen turizm kentinde, Rusya ve Almanya pazarlarındaki ciddi orandaki artışlar sektörü sevindirdi.

Antalya'ya bu yıl hem Rusya hem Avrupa ülkelerinden ciddi talep olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, TUI'nin de en çok sattığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin üçüncü olduğuna dikkati çekti. Yağcı, Türkiye için hep diyorduk, 2018'i erken rezervasyonlarla Almanya'da ciddi taleple karşılayacağını düşünüyoruz diye.

Şu anda ciddi anlamda bir geri dönüş söz konusu. Dolayısıyla TUI'nin en iyi sattığı ülkelere baktığımızda en iyi ülke sıralamasında birinci İspanya, ikinci Yunanistan, üçüncü de Türkiye. Tabi bu bizim öngörülerimizle örtüşen bir durum" dedi.

Son yılların en iyi Haziran'ı

Bu yıl çok güzel bir gelişme olduğunu dile getiren Erkan Yağcı, Önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin tekrar İspanya'yla bir ya da ikinciliği paylaştığı konuma tekrar döneceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal bu seneki üçüncülükteki yerini ikinciliğe kaydıracaktır. Türkiye toplam turizmde ise önceki yıllarda 6'ncı sıralardayken 12'nciliğe kadar gerilemişti ve 2017'de tekrar 6'ncılığa yükseldi. Bu yıl da altıncı sıradaki yerini koruyacağını söyleyebiliriz.

Haziran ortası itibariyle Antalya 4 milyon rakamını geçti ve yüzde 43'lük artış söz konusu. Bugünkü turist sayımız itibariyle de 2014'ü geçmiş durumdayız. Güzel bir gelişme devam ediyor sektörde" diye konuştu. Antalya'nın tüm zamanların en iyi haziran rakamına ulaştığını belirten Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise Antalya Havalimanı'na günde ortalama 65 bin yolcu indiğini vurguladı.

Bu rakamın haziran aylarında genelde 45-50 bin civarında olduğuna değinen Yavuz, "Daha şimdiden son iki yılın rakamı geçilmiş durumda. Ay sonuna kadar en az yarım milyon daha turist gelecek ve haziran ayını 1 milyon 900 bine yakın sayıyla kapatırız. Bu da tüm zamanların en iyi rakamı olur.

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