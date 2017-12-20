Turizm sektörü 2018'den umutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2 yıllık kayıpların ardından bu yıl bir çıkış yılı yakaladıklarını kaydetti. 2017 yılını çift hanelerdeki bir büyüme ile tamamlayacaklarını kaydeden Ayık, "Yabancı ziyaretçi sayısı açısından 32-33 milyonu yakalayacağız. Bu sayı bizi tatmin etmiyor. Amacımız 2014 yılındaki rakamlara acilen ulaşmaktır. 2018 yılında 2014 rakamlarının üzerine çıkmak ve geçmişteki başarılarımızın üzerine koymak istiyoruz. Şu ana kadarki veriler 2018 yılının oldukça iyi olacağını gösteriyor. İlk rezervasyonlar bizi tatmin ediyor.

Önümüzdeki dönemde trendlerde bir bozulma olmazsa Avrupa pazarında bir geri dönüşün olacağını gözlemliyoruz. 2018 yılında, İngiltere, Orta Avrupa pazarı, Polonya, Macaristan ve Balkan pazarında başarı sağlayacağız" diye konuştu. Kış tatillerinin istedikleri oranda gitmediğinden yakınan Ayık, "Bu sene değişik bir yıl, dünya genelinde de bir takım sıkıntılar var. Yılbaşında açık olan tesislerde yüzde 90'lara varan doluluk olacak" ifadelerine yer verdi. AA

