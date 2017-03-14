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Turizm sektörü iç pazara yöneliyor

İstanbul Bayrampaşa'da hizmet veren Wish More Hotel Istanbul'un Genel Müdürü Erkan Akkurt, 2017'nin ilk aylarında misafirlerinin yüzde 60’ının yerli turistler olduğunu kaydederek, “İç pazarımız önemli bir potansiyele sahip.

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Turizm sektörü iç pazara yöneliyor

Özellikle şirketler ve kurumların iş amaçlı düzenlediği toplantılar şehrin doluluk oranını artırıyor” dedi. Akkurt, “İstanbul otellerinde yılın ilk aylarında ortalama doluluk oranlarının yüzde 40-45 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bizler ise sektöre geçtiğimiz yıl giren yerli bir marka olarak, pazarın daralma eğilimi gösterdiği bu dönemi, ortalamaların yüzde 10 üzerinde bir doluluk oranıyla tamamladık. Oteller Mart-Nisan dönemine ise hareketli giriyor. Baharın gelmesiyle İstanbul’da fuar, kongre, kurumsal eğitim ve benzeri etkinlikler daha sık düzenlenmeye başlıyor. 

Bu sayede, iş amaçlı olarak gelen misafirlerimiz şehir otellerinin doluluk oranını artırıyor” diye konuştu. 
EKONOMİ SERVİSİ
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