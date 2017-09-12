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Turizm sektörünün zamana ihtiyacı var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile yaptığı iş birliği sonucu her ay Türkiye'deki otellerin doluluk ve fiyat performanslarını araştıran dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR, Türkiye turizm pazarını değerlendirdi

12 Eylül 2017 Salı 16:03
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Turizm sektörünün zamana ihtiyacı var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile yaptığı iş birliği sonucu her ay Türkiye'deki otellerin doluluk ve fiyat performanslarını araştıran dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR, Türkiye turizm pazarını değerlendirdi. Portföyünde yer alan dünya genelindeki 58 bin otel ve 7.8 milyondan fazla otel odası sayesinde dünya turizminin nabzını tutan STR, Türkiye otellerinin güvenlik endişeleri ve siyasi iklim nedeniyle sıkıntılı geçen 2016'nın ardından, 2017 yılında önemli bir gelişme kaydettiğini duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen STR İş Geliştirme Direktörü Thomas Emanuel, Türkiye'nin Akdeniz'deki rakipleri İspanya ve Portekiz otel piyasasının, Türkiye'nin güvenlik konusundan faydalanmaya devam ettiğine işaret etti. Emanuel, "Türkiye'de turizm sektörünün yeniden eskiye dönebilmesi için herhangi bir olay ile anılmadan uzun bir zamana ihtiyacı var. Türkiye'nin performansı geçen yıla göre iyileşme belirtileri gösteriyor ancak gelişme olarak tabir etmek henüz mümkün değil. Eğer Türkiye'nin Ocak-Temmuz 2017 verilerini, 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslayacak olursak, pazarın halen normale dönmediği açıkça görülecektir" ifadelerini kullandı. Emanuel, Türkiye otellerinde doluluk oranlarındaki artışın 7 ayda yüzde 12.5 olarak ölçüldüğünü, ortalama oda fiyatlarının (ADR) yüzde 18.6 gerilemeyle geçen yılın dahi altında kaldığını söyledi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler Birliği
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