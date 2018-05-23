Turizm toparlanıyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektörünün Nisan ayında doluluklarda son 2 yılın en iyi rakamlarına ulaştığını bildirdi. TÜROB’dan yapılan açıklamaya göre, Türk turizmi yaz dönemine umutlarını koruyarak girmeye hazırlanırken, Nisan ayı gerçekleşmeleri bu umutların artmasını sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Bayındır, konaklama sektörünün Nisan ayında doluluklarda son 2 yılın en iyi rakamlarına ulaştığını bildirdi. Bayındır, Türkiye’nin Nisan 2018 otel doluluklarının, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.7 artarak ortalama yüzde 72.6, İstanbul’un ise yüzde 23.6 artarak ortalama yüzde 79.5 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bu doluluk rakamlarının 2015 yılı ortalarından bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar olduğunu aktaran Bayındır, fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğünü ancak henüz eski rakamlara dönülemediğini bildirdi. Bayındır, “Şimdi hedef, fiyatların yükselmesini sağlayacak olan kültür, kongre, iş, cruise vesaire amaçlı segmentlerin de toparlanmasını sağlamak olmalı” ifadelerini kullandı.

Türkiye dolulukta 11’inci sırada

Timur Bayındır, veri ve analiz şirketi STR tarafından hazırlanan Nisan 2018 Destinasyon Performans Raporunu’na göre, Türkiye’nin Nisan 2018 otel doluluklarının yüzde 72.6 olarak kaydedildiğini, bu oranın Nisan 2017’de yüzde 60.6, Nisan 2016’da yüzde 52.2 olduğunu, yılın ilk 4 aylık döneminde ise dolulukların yüzde 22.7 artarak yüzde 66’ya ulaştığını bildirdi. Bayındır, şunları kaydetti: “Nisan 2018’de yüzde 72.6’lık doluluk oranıyla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına ulaştı. Buna karşın Türkiye, yüksek doluluklarda henüz ilk 10’a geri dönemedi, 11’inci sırada yer aldı. Sırasıyla Macaristan, İrlanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, İspanya, Hollanda, İtalya ve Malta, Türkiye’nin önünde yer aldı. Fiyatlarda ise henüz 2 yıl öncesine dönülemedi. Türkiye genelinde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Nisan 2018’de 67.4 Euro olarak gerçekleşti. Bu fiyat, Nisan 2017’de 62.7 Euro olmuştu. Nisan 2015’te ise ortalama fiyat 105 Euro seviyesindeydi.” EKONOMİ SERVİSİ