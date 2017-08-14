Turizmde bayram bereketi

EKONOMİ SERVİSİ

Kurban Bayramı tatilini, Çanakkale'nin Küçükkuyu Beldesi'nden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridine sahip 26 bayraklı Edremit Körfezi'nde geçirmek isteyenlerin tesislerdeki rezervasyonları haftalar öncesinden başladı. Özellikle tatilin 10 güne uzatılacağı beklentisiyle Kuzey Ege'deki otel, motel ve pansiyonlarda yerlerini ayırtan tatilcilerin talebi, bölgedeki doluluk oranlarının hızla artmasına neden oldu.



Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, Kurban Bayramı'na yönelik Edremit Körfezi'nin yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu söyledi. Yurt dışından gurbetçilerden de yoğun talep aldıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu: "Bayram öncesi rezervasyonlarda adeta patlama noktasına gelindi. Bu konuda yoğun bir talep söz konusu.



Ağustos ayının sonunda yapılacak müzik festivali de bu ayı iyi geçirmemizi sağladı. Rock Festivali'ne 30 ila 40 bin kişi geliyor. Bunun da etkisiyle birlikte ağustos ayı sonuna kadar eylülün ilk haftasını da içine alacak bir şekilde yoğunluğumuz var. Bayram rezervasyonunda da yüzde 90'a ulaşıldı bugünden."

Çok yoğun talep var

Ed-Bel Limited Şirketi Genel Müdürü İbrahim Yakın, turizm hareketliliğinin geçen yıla göre daha iyi oluğunu söyledi. Temmuz ayında doluluk oranlarının ortalama yüzde 60 civarında kaldığını ancak ağustosu an itibarıyla yüzde 100 dolulukla geçirdiklerini belirten Yakın, "Bu ay sonuna kadar yoğunluk aynen sürer. Bayram için rezervasyon talepleri yoğun. Rezervasyonların bir kısmını da karşılayamıyoruz dolulukların yüksek gitmesinden dolayı. Tatilin 10 güne uzatılacağı beklentisi talebi artırıyor. Bayramın uzaması bize daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.