Turizmde Çin ağırlığı

EKONOMİ SERVİSİ

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Turizm Barometresi ’ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20’si Çinli turistlere ait. Çin anakarasına bağlı Hong Kong’un harcamaları da dikkate alındığında bu pay yüzde 22.8’e ulaşıyor. Çin, 2016 yılında uluslararası turizm pazarına 135 milyon vatandaşını turist olarak gönderdi. Bu turistlerin gerçekleştirdiği 261 milyar dolarlık harcamalar, Çin’i dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesinde birinci sıraya taşıdı. Hong Kong’un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin geçen yıl uluslararası turizm pazarındaki harcamaları ise 285 milyar doların üstüne çıkıyor.

Turizm hareketleri Asya-Pasifik’e kaydı

Çin’in birinci olduğu dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesine baktığımızda 121 milyar dolarlık harcamayla ABD’nin ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Listenin ilk beşini oluşturan diğer ülkelerin listedeki yeri ve harcamaları ise şöyle belirleniyor.

Üçüncü Almanya 81 milyar dolar, dördüncü İngiltere 63 milyar dolar, beşinci Fransa 40 milyar dolar. UNWTO’nun Turizm Barometresi, dünyada turizm hareketlerinin Asya-Pasifik bölgesine kaydığına işaret ediyor.

Nitekim dünyada en fazla turizm harcaması yapan Çin’in yanı sıra, ilk 10 ülke listesine baktığımızda, Asya-Pasifik bölgesinden başka ülkelerin de girdiğini görüyoruz. Buna göre bu ülkeler ve harcamaları ise şöyle belirleniyor: Güney Kore 27 milyar dolar, Avustralya 27 milyar dolar ve Çin anakarasına bağlı Hong Kong 24 milyar dolar.