Turizmde en fazla gelir kaybı Türkiye’de

Türkiye'de konaklama sektörü 2017 yılını doluluklarda artış, fiyatlarda ise yine gerilemeyle kapattı.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), açıklamasına göre, 2017 yılında Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 18 artışla yüzde 60.2, İstanbul’da yüzde 26 artışla yüzde 62.6 ve Antalya’da yüzde 11.5 artışla yüzde 59.8 olarak gerçekleşti.

Günlük satılan oda bedeli, Türkiye ortalamasında yüzde 12 gerilemeyle 66.8 Euro, İstanbul’da yüzde 14 gerilemeyle 76.3 Euro, Antalya’da yüzde 5.2 gerilemeyle 74.6 Euro olarak gerçekleşti.

Doluluk arttı gelir azaldı

2017 yılında otel doluluklarında en yüksek artışı gösteren ülke Türkiye oldu.

Şehir bazında bakıldığında doluluk oranlarında en yüksek artış oranı yüzde 26 artış ve yüzde 62.5 dolulukla İstanbul’a ait olurken, oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 14 düşüş ve 76.3 Euro fiyat ile İstanbul oldu.

2017 yılı rakamlarını değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyatlardaki gerilemenin Türkiye’nin turizm gelirlerine olumsuz etkisinin net olarak görüldüğüne işaret etti.

2018 beklentilerine de değinen Bayındır, “Henüz fiyatlarda arzu ettiğimiz seviyeye dönemesek de 2018 ve daha sonraki yıllar için umutlarımızın yeşerdiğini söyleyebilirim” dedi.

Turizmden 26.3 milyar dolar geldi

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılının son çeyreğine ait turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar, 2017 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 77.7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22.3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Son çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL