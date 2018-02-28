Turizmde fiyatlar kıpırdadı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Ocak 2018’de Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranlarını ve fiyatları açıkladı. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel evsahipliğinde gerçekleştirilen turizm sektörü ‘Geleneksel Buluşması’nda konuşan Başkan Bayındır, Türkiye'nin Ocak 2018 ortalama otel doluluklarının 2017 yılının aynı dönemine yüzde 28.6 artarak yüzde 60.6 olduğunu söyledi.

Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını Türkiye kaydetti. Ortalama günlük satılan oda bedeli de 60.1 Euro olarak gerçekleşti ve 2017'ye göre yüzde 10.4 artış gösterdi. İstanbul’da Ocak 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43.5 artarak yüzde 65.2 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli de 72.5 Euro'ya çıktı. Artışta İranlı ve Arap turistlerin etkisi büyük. Buna karşılık Antalya’da fiyatlar düştü.

HABER MERKEZİ