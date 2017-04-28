Turizmde işler kesat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 azaldı ve 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar olarak gerçekleşti.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 3 milyar 103 milyon 695 bin doları kişisel, 266 milyon 58 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 696 dolar, yabancıların ortalama harcaması 637 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 5.1 azalarak 4 milyon 844 bin 761 kişi oldu. Bunların yüzde 77.9'unu (3 milyon 772 bin 293 kişi) yabancılar, yüzde 22.1'ini (1 milyon 72 bin 468 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44.3 azalarak 855 milyon 786 bin dolara geriledi.

Bunun 597 milyon 891 bin doları kişisel, 257 milyon 894 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1 milyon 897 bin 554 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 451 dolar olarak gerçekleşti.