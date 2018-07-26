Turizmde işler rayına oturdu

Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” dedi. Bayındır, TÜROB’un geleneksel toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin en önemli projeleri arasında olan 3. Havalimanı’nın devreye girmesiyle Atatürk Havalimanı’nın faaliyetinin sonlanacağı şeklinde beyanatların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Atatürk Havalimanı’nın 29 Ekim 2018’de kapatılacak olması, bölgedeki otellerde ‘atıl kalma’ endişesi oluşturdu.

Bölgedeki yatırımcılar ile TÜROB olarak bir araya geldik. Yatırımcıların ortak görüşü Atatürk Havalimanı’nın kapatılması yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz oluşturacağı düşüncesi kuvvetlenmeye başladı. Dünyanın diğer metropol şehirleri ve özellikle Atatürk Havalimanı’nın eşsiz konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz.

Üçüncü havalimanının gerekliliği, İstanbul ve dolayısıyla Türkiye’ye katkıları noktasında hiç bir şüphemiz yok. Bu dev yatırım Türkiye’ye yakışır niteliktedir. Ancak, İstanbul gibi bir metropole 3 havaalanı çok değil. İstanbul üç havalimanıyla devam edebilir. Londra’da 6 havaalanı var. Hepsi de faal. Moskova’da da 6 tane var. Orada da hepsi faal."

EKONOMİ SERVİSİ