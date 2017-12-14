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Turizmde ön satış sevinci

Turizm sektörü erken rezervasyonlardan memnun. Yapılan açıklamalara göre sektör 300 bine yakın ön satış gerçekleştirmiş durumda

14 Aralık 2017 Perşembe 16:39
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Turizmde ön satış sevinci

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır ile Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, 7 Aralık'ta tanıtım toplantısı yapılan erken rezervasyon kampanyasındaki son verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜROFED Başkanı Ayık, erken rezervasyon kampanyasında olumlu sinyaller aldıklarını belirterek "İç pazarı çok önemsiyoruz. Onun için de her geçen yıl erken rezervasyon kampanyasına yönelik daha aktif çalışmalar yapıyoruz" dedi. Yurt dışından gelen erken rezervasyon satışlarının da kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Ayık, "Bu sene yurt dışı talebi de yoğun olduğu için iç pazarda tatil yapmayı planlayan vatandaşların elini çabuk tutması lazım. Erken rezervasyonun avantajını kullanmalılar çünkü son günlere doğru ucuz alamayabilirler veya istedikleri yeri bulamayabilirler" diye konuştu.

'Esas hedef yerli turist'

TÜROB Başkanı Bayındır da herhangi bir krizde yurt dışından gelen talebin azaldığına dikkati çekerek turizmcilerin esas hedefinin her zaman yerli turistler olması gerektiğini dile getirdi. Erken rezervasyon kampanyasına yönelik Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bünyesindeki acentelerin satış rakamları hakkında bilgi veren Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu ise şunları söyledi:
"Erken rezervasyon kampanyaları her sene daha da öne çekiliyor.

Geçen sene yılbaşında hareketlenmişti, bu sene ise kasım sonu itibarıyla başladık. Bazı acenteler 7 Aralık'taki tanıtım öncesinde de kampanyalarını başlattı. Halihazırda erken rezervasyon kampanyası kapsamında genel satışımızın yüzde 5'ini yapacağımızı tahmin ediyorduk ve bu hedefin hemen hemen hepsini tutturduk. 300 bine yakın ön satış gerçekleştirdik. Ayrıca hem kamuda hem özel sektörde yıllık izinlerin belli olduğu ocak ayı döneminde de satmamız gereken rakamın yüzde 30'unu satacağımızı tahmin ediyoruz." AA
 

Anahtar Kelimeler:
TurizmTürkiye Otelciler FederasyonuTUROFEDOsman AyıkTürkiye Otelciler BirliğiTÜROBTur Operatörleri
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